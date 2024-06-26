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СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
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23:20 26.06.2024 (обновлено: 01:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240626/boliviya-1955716989.html
СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии
СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии
Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T23:20
2024-06-27T01:22
боливия
в мире
луис арсе
эво моралес
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе, сообщил новостной портал Erbol."Генерал Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с президентом Луисом Арсе. Министр (внутренних дел) Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь", - говорится в сообщении.Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии, а Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала Суниги.По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
https://ria.ru/20240626/tank-1955715849.html
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боливия, в мире, луис арсе, эво моралес, попытка госпереворота в боливии
Боливия, В мире, Луис Арсе, Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии

СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии Арсе

© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе, сообщил новостной портал Erbol.
"Генерал Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с президентом Луисом Арсе. Министр (внутренних дел) Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь", - говорится в сообщении.
Ранее в среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо, где расположены правительственные здания. Арсе призвал к соблюдению демократии, а Моралес сообщил о попытке госпереворота под руководством генерала Суниги.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
На территорию президентского дворца в Боливии въехала бронемашина
Вчера, 23:08
По данным издания El Deber, Сунигу ранее отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства
Вчера, 22:47
 
БоливияВ миреЛуис АрсеЭво МоралесПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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