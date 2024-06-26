https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html

Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину

Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину - РИА Новости, 27.06.2024

Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину

Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил, что намерен вернуть родину, приводит его слова... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T22:59

2024-06-26T22:59

2024-06-27T01:22

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

буэнос-айрес (город)

эво моралес

попытка госпереворота в боливии

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил, что намерен вернуть родину, приводит его слова издание El Deber."Мы вернём себе Родину", - заявил Сунига СМИ в среду после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где расположены основные правительственные здания и парламент.El Deber сообщает со ссылкой на источники, что генерал ранее был отстранён от должности главнокомандующего армией.

боливия

ла-пас (департамент)

буэнос-айрес (город)

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), буэнос-айрес (город), эво моралес, попытка госпереворота в боливии