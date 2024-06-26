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Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину - РИА Новости, 27.06.2024
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил, что намерен вернуть родину, приводит его слова... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T22:59
2024-06-26T22:59
2024-06-27T01:22
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ла-пас (департамент)
буэнос-айрес (город)
эво моралес
попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Генерал Хуан Хосе Сунига, которого экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, заявил, что намерен вернуть родину, приводит его слова издание El Deber."Мы вернём себе Родину", - заявил Сунига СМИ в среду после того, как военные заняли центральную площадь города Ла-Пас, где расположены основные правительственные здания и парламент.El Deber сообщает со ссылкой на источники, что генерал ранее был отстранён от должности главнокомандующего армией.
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), буэнос-айрес (город), эво моралес, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Буэнос-Айрес (город), Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
Генерал Сунига, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину