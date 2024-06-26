https://ria.ru/20240626/boliviya-1955713599.html
В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства
В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства - РИА Новости, 27.06.2024
В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства
В Ла-Пасе военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом, пишет газета Deber. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-26T22:47
2024-06-26T22:47
2024-06-27T01:22
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попытка госпереворота в боливии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости. В Ла-Пасе военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом, пишет газета Deber."Площадь Мурильо заняли военные", — говорится в публикации.Сообщается, что на территорию президентского дворца Кемадо въехал танк. Там, как передает портал Erbol, генерал Хуан Хосе Сунига, которого ранее экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе."Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с президентом Луисом Арсе. Министр (внутренних дел. — Прим. ред.) Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь", — отмечается в материале.Сам Арсе еще до встречи с генералом объявил о "нестандартной мобилизации" отдельных подразделений армии и призвал к соблюдению демократии.На фоне происходящего МИД республики призывал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, эво моралес, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Эво Моралес, Попытка госпереворота в Боливии
В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства
Экс-президент Боливии Моралес заявил о попытке госпереворота
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости.
В Ла-Пасе военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом, пишет газета Deber.
"Площадь Мурильо заняли военные", — говорится в публикации.
Сообщается, что на территорию президентского дворца Кемадо въехал танк. Там, как передает портал Erbol, генерал Хуан Хосе Сунига, которого ранее экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе.
По данным Deber, ранее генерала отправили в отставку с поста главнокомандующего армией.
"Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с президентом Луисом Арсе. Министр (внутренних дел. — Прим. ред.) Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь", — отмечается в материале.
Сам Арсе еще до встречи с генералом объявил о "нестандартной мобилизации" отдельных подразделений армии и призвал к соблюдению демократии.
На фоне происходящего МИД республики призывал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.