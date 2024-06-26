https://ria.ru/20240626/boliviya-1955713599.html

В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства

В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства - РИА Новости, 27.06.2024

В Боливии военные заняли площадь перед зданием правительства

В Ла-Пасе военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом, пишет газета Deber. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T22:47

2024-06-26T22:47

2024-06-27T01:22

в мире

боливия

ла-пас (департамент)

луис арсе

эво моралес

попытка госпереворота в боливии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea4ba3e45c4c62c44df381512e19a4e9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн — РИА Новости. В Ла-Пасе военные собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом, пишет газета Deber."Площадь Мурильо заняли военные", — говорится в публикации.Сообщается, что на территорию президентского дворца Кемадо въехал танк. Там, как передает портал Erbol, генерал Хуан Хосе Сунига, которого ранее экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке госпереворота, встретился с главой государства Луисом Арсе."Сунига и военнослужащие покинули здание правительства после беседы с президентом Луисом Арсе. Министр (внутренних дел. — Прим. ред.) Карлос Эдуардо дель Кастильо и чиновники забаррикадировали дверь", — отмечается в материале.Сам Арсе еще до встречи с генералом объявил о "нестандартной мобилизации" отдельных подразделений армии и призвал к соблюдению демократии.На фоне происходящего МИД республики призывал международное сообщество и население страны к уважению демократических ценностей и поддержке правительства конституционного и законно избранного президента.

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html

боливия

ла-пас (департамент)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, эво моралес, попытка госпереворота в боливии