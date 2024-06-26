https://ria.ru/20240626/blagoustroystvo-1955540569.html

В Москве стартовал первый этап благоустройства возле станции "Серп и Молот"

В Москве стартовал первый этап благоустройства возле станции "Серп и Молот" - РИА Новости, 26.06.2024

В Москве стартовал первый этап благоустройства возле станции "Серп и Молот"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к первому этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:02

2024-06-26T12:02

2024-06-26T12:02

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к первому этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Серп и Молот", расположенной на границе Таганского района и района Лефортово, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта. "Воздушные линии уберем в кабельную канализацию, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Старые фонари заменим на современные энергоэффективные и установим дополнительные, пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. Расширим тротуары и обновим на них почти 20 тысяч квадратных метров покрытий, на проезжей части уложим около 33,8 тысячи "квадратов" асфальта, приведем в порядок существующие лестницы и подпорные стенки склонов", - рассказал заммэра. Он добавил, что для удобства пассажиров городского транспорта планируют заменить все старые остановочные павильоны на современные и установить новые там, где их не было. В районе станции будут организованы парковочные карманы и велопарковки. По словам Бирюкова, в рамках проекта отремонтируют четыре детских площадки на Волочаевской улице около домов 2, 6, 8 и 13. На них появится новое игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле станции МЦД-4 "Серп и Молот" разобьют около 22,3 тысячи квадратных метров газона. Первый этап работ планируется завершить в этом году.

https://realty.ria.ru/20240626/tekhnologii-1955276528.html

https://ria.ru/20240626/moskva-1955510130.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы