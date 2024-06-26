https://ria.ru/20240626/biznes-plan-1955067575.html

Предприниматели смогут создать бизнес-план на Цифровой платформе МСП.РФ

Предприниматели смогут создать бизнес-план на Цифровой платформе МСП.РФ - РИА Новости, 26.06.2024

Предприниматели смогут создать бизнес-план на Цифровой платформе МСП.РФ

Пользователям Цифровой платформы МСП.РФ стал доступен бесплатный сервис "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", который поможет действующим и будущим... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:00

2024-06-26T10:00

2024-06-26T10:00

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твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пользователям Цифровой платформы МСП.РФ стал доступен бесплатный сервис "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", который поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности, сообщает Корпорация МСП."Для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса. Новый сервис на Цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Как отметили в КМСП, все расчеты производятся на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров. На основе данных от Росстата, ФНС России и 2ГИС Цифровая платформа подскажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе, сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов.В сервисе уже размещено более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж. Бизнес-планы также содержат основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории (потребители, конкуренты, транспорт, парковки), расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность."Произвести онлайн-расчеты рыночной ниши и составить бизнес-план могут и самозанятые. Для них на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход. Это, в том числе, услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий", — добавил Исаевич.В настоящее время расчеты в рамках нового сервиса доступны по 183 крупным городам, прежде всего, с численностью населения свыше 100 тысяч человек. Воспользоваться новым функционалом могут пользователи МСП.РФ из 85 регионов (сервис пока недоступен для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).Цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240620/biznes-1954303193.html

https://ria.ru/20240619/predprinimateli-1954018760.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич