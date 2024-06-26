https://ria.ru/20240626/bezhentsy-1955675667.html

Президент Словакии сократил помощь беженцам с Украины

Президент Словакии сократил помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 26.06.2024

Президент Словакии сократил помощь беженцам с Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:33

2024-06-26T18:33

2024-06-26T18:33

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон, который ограничивает выплату компенсации за жилье для беженцев с Украины, следует из данных сайта главы словацкого государства. Ранее данный документ был одобрен парламентом республики. Теперь компенсация за размещение беженцев с Украины будет выплачиваться в течение лишь 120 дней от первого предоставления убежища на территории Словакии. Без ограничений по времени на нее могут претендовать представители уязвимых групп. В феврале правительство Словакии почти в два раза уменьшило размер компенсации, которая выплачивалась государством собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины. Это было сделано для того, чтобы мотивировать беженцев обеспечивать основные потребности за собственный счет. В начале июня словацкий кабмин решил отменить данную компенсацию, предложив оплачивать жилье новоприбывшим беженцам с Украины только на 120 дней. Исключение было сделано для уязвимых групп лиц, к которым относятся инвалиды, пожилые люди и дети до пяти лет. Им жилье будет предоставляться за счет государства без ограничения по времени. Изменения вступят в силу с июля.

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, петер пеллегрини