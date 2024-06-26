В ГД призвали не церемониться с американскими беспилотниками в Черном море
Депутат Ивлев: БПЛА США в Черном море несут угрозу безопасности юга России
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, поэтому с ними не нужно особо церемониться.
Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня.
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"Присутствие американских разведывательных беспилотников, которые не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму, несут угрозу безопасности Юга России, поэтому с ними, по моему мнению, не нужно особо церемониться. Действовать надо в соответствии с международным правом, которое Россия полностью соблюдает. Главное здесь – защита интересов своей страны", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, средства борьбы с разведывательными беспилотниками США в Черном море могут быть разные: технические, атмосферные, аэродинамические, умение использовать законы физики атмосферы и аэродинамики.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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