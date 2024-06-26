https://ria.ru/20240626/bepilotniki-1955563998.html

В ГД призвали не церемониться с американскими беспилотниками в Черном море

В ГД призвали не церемониться с американскими беспилотниками в Черном море - РИА Новости, 26.06.2024

В ГД призвали не церемониться с американскими беспилотниками в Черном море

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:06

2024-06-26T13:06

2024-06-26T13:07

специальная военная операция на украине

севастополь

сша

черное море

леонид ивлев

безопасность

госдума рф

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что разведывательные беспилотники США в Черном море несут угрозу безопасности Юга России, поэтому с ними не нужно особо церемониться. Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. "Присутствие американских разведывательных беспилотников, которые не только сканируют подстилающую поверхность и определяют цели, но и обеспечивают навигационную поддержку при наведении ракет во время ударов ВСУ по Крыму, несут угрозу безопасности Юга России, поэтому с ними, по моему мнению, не нужно особо церемониться. Действовать надо в соответствии с международным правом, которое Россия полностью соблюдает. Главное здесь – защита интересов своей страны", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, средства борьбы с разведывательными беспилотниками США в Черном море могут быть разные: технические, атмосферные, аэродинамические, умение использовать законы физики атмосферы и аэродинамики. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948449678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, сша, черное море, леонид ивлев, безопасность, госдума рф, обстрел севастополя ракетами atacms