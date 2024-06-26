https://ria.ru/20240626/belgorod-1955507966.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:02
2024-06-26T10:02
2024-06-26T10:08
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА новости передает, что в Белгороде работает сирена и слышны взрывы в небе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, шебекино, белгородский район, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Власти сообщили о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино