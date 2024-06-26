https://ria.ru/20240626/belgorod-1955473428.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:59
2024-06-26T02:59
2024-06-26T02:59
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 2.33 мск. Через пять минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности, она длилась 5 минут