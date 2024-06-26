https://ria.ru/20240626/belgorod-1955473428.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:59

2024-06-26T02:59

2024-06-26T02:59

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 2.33 мск. Через пять минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/pvo-1955221822.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины