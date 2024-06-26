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Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника - РИА Новости, 26.06.2024
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05:06 26.06.2024 (обновлено: 12:50 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/bastion-1955479932.html
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника - РИА Новости, 26.06.2024
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:06
2024-06-26T12:50
безопасность
камчатка
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. "На Камчатке и островах Курильской гряды боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - говорится в сообщении. На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. Мобильные пусковые установки были сходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями. "Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет "Оникс" по целям, имитирующим десантный отряд условного противника, не допустив высадку морского десанта на побережье", - отмечается в сообщении. В ходе учения также были отработаны все виды обеспечения - от организации охранения района несения дежурства от ДРГ до ведения противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954419084.html
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безопасность, камчатка, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Камчатка, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника

Береговые комплексы "Бастион" отработали удар по кораблям условного противника

© Минобороны РоссииБереговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника
Береговые ракетные комплексы Бастион Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника
© Минобороны России
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ.
"На Камчатке и островах Курильской гряды боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
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На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. Мобильные пусковые установки были сходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями.
"Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет "Оникс" по целям, имитирующим десантный отряд условного противника, не допустив высадку морского десанта на побережье", - отмечается в сообщении.
В ходе учения также были отработаны все виды обеспечения - от организации охранения района несения дежурства от ДРГ до ведения противовоздушной обороны.
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