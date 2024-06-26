https://ria.ru/20240626/bastion-1955479932.html
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника - РИА Новости, 26.06.2024
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:06
2024-06-26T05:06
2024-06-26T12:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. "На Камчатке и островах Курильской гряды боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - говорится в сообщении. На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. Мобильные пусковые установки были сходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями. "Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет "Оникс" по целям, имитирующим десантный отряд условного противника, не допустив высадку морского десанта на побережье", - отмечается в сообщении. В ходе учения также были отработаны все виды обеспечения - от организации охранения района несения дежурства от ДРГ до ведения противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954419084.html
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безопасность, камчатка, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Камчатка, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Комплексы "Бастион" отработали удар по отряду кораблей условного противника
Береговые комплексы "Бастион" отработали удар по кораблям условного противника
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках учения отработали удар по отряду кораблей условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ.
"На Камчатке
и островах Курильской гряды боевые расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в рамках двустороннего учения группировок сил отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
На маршрутах следования подразделения, осуществляющие охранение колонн, уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов. Мобильные пусковые установки были сходу развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями.
"Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет "Оникс" по целям, имитирующим десантный отряд условного противника, не допустив высадку морского десанта на побережье", - отмечается в сообщении.
В ходе учения также были отработаны все виды обеспечения - от организации охранения района несения дежурства от ДРГ до ведения противовоздушной обороны.