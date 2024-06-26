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Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России - РИА Новости, 26.06.2024
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09:09 26.06.2024 (обновлено: 09:16 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/aviaperevozki-1955494749.html
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России - РИА Новости, 26.06.2024
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:09
2024-06-26T09:16
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России

Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки в РФ до 2028 г

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина.
"Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.
Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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