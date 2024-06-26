https://ria.ru/20240626/aviaperevozki-1955494749.html
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России - РИА Новости, 26.06.2024
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:09
2024-06-26T09:09
2024-06-26T09:16
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
https://ria.ru/20240518/aviaperevozki-1946816613.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки в РФ до 2028 г