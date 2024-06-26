https://ria.ru/20240626/aviaperevozki-1955494749.html

Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России

Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России - РИА Новости, 26.06.2024

Мишустин поручил продлить налоговые льготы на воздушные перевозки по России

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:09

2024-06-26T09:09

2024-06-26T09:16

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.

https://ria.ru/20240518/aviaperevozki-1946816613.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин