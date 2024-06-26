https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475369.html

Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57

Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57 - РИА Новости, 26.06.2024

Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57

Перспективный авианосец ВМФ России должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:32

2024-06-26T03:32

2024-06-26T11:34

безопасность

вмф рф

су-57

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ России должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. "Наш перспективный авианосец должен обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, но самое главное — не водоизмещение, не воздушные дроны, а самолеты. У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/Куб, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен выпускать Су-57, такой вариант рассматривается.", — сказал вице-адмирал. Кроме того, добавил Пепеляев, на борту корабля обязательно должны находиться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты, беспилотники и комплекс самообороны.

https://ria.ru/20240624/artilleriya-1954945732.html

https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вмф рф, су-57, россия