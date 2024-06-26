https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475369.html
Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57
Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57 - РИА Новости, 26.06.2024
Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57
Перспективный авианосец ВМФ России должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:32
2024-06-26T03:32
2024-06-26T11:34
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ России должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. "Наш перспективный авианосец должен обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, но самое главное — не водоизмещение, не воздушные дроны, а самолеты. У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/Куб, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен выпускать Су-57, такой вариант рассматривается.", — сказал вице-адмирал. Кроме того, добавил Пепеляев, на борту корабля обязательно должны находиться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты, беспилотники и комплекс самообороны.
https://ria.ru/20240624/artilleriya-1954945732.html
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безопасность, вмф рф, су-57, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Су-57, Россия
Адмирал счел важным наличие на борту авианосца морского варианта Су-57
Адмирал Пепеляев: авианосец должен иметь на борту морской вариант Су-57
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ России должен иметь на своем борту морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 и обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.
После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.
"Наш перспективный авианосец должен обладать водоизмещением от 70 до 90 тысяч тонн, но самое главное — не водоизмещение, не воздушные дроны, а самолеты. У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/Куб, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен выпускать Су-57, такой вариант рассматривается.", — сказал вице-адмирал.
Кроме того, добавил Пепеляев, на борту корабля обязательно должны находиться самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), вертолеты, беспилотники и комплекс самообороны.