https://ria.ru/20240626/assanzh-1955481530.html
Адвокат Ассанжа прокомментировал его освобождение в зале суда
Адвокат Ассанжа прокомментировал его освобождение в зале суда - РИА Новости, 26.06.2024
Адвокат Ассанжа прокомментировал его освобождение в зале суда
Суд установил, что публикации основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не нанесли никакого вреда, заявил его адвокат Барри Поллак в эфире телеканала ABC. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:46
2024-06-26T05:46
2024-06-26T05:46
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Суд установил, что публикации основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не нанесли никакого вреда, заявил его адвокат Барри Поллак в эфире телеканала ABC. "Что создало пугающий прецедент, так это обвинение… Сегодня суд установил, что публикации (Ассанжа - ред.) не причинили никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой.… Соединенные Штаты считают журналистику преступлением. Надеюсь, это первый и последний раз, когда это происходит", - заявил Поллак. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955481322.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476522.html
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Адвокат Ассанжа прокомментировал его освобождение в зале суда
Адвокат Поллак: суд установил, что публикации Ассанжа не причинили вреда
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Суд установил, что публикации основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не нанесли никакого вреда, заявил его адвокат Барри Поллак в эфире телеканала ABC.
"Что создало пугающий прецедент, так это обвинение… Сегодня суд установил, что публикации (Ассанжа - ред.) не причинили никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете, и мы знаем, что они раскрыли важную информацию. Это называется журналистикой.… Соединенные Штаты считают журналистику преступлением. Надеюсь, это первый и последний раз, когда это происходит", - заявил Поллак.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики
, Колумбии
, Бразилии
и Кубы
. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.