https://ria.ru/20240626/assanzh-1955481322.html
Ассанж продолжит борьбу за свободу слова, заявил его адвокат
Ассанж продолжит борьбу за свободу слова, заявил его адвокат - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж продолжит борьбу за свободу слова, заявил его адвокат
Работа сайта Wikileaks продолжится, его основатель Джулиан Ассанж будет дальше бороться за свободу слова, заявил его адвокат Барри Поллак в эфире телеканала... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:40
2024-06-26T05:40
2024-06-26T05:40
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа сайта Wikileaks продолжится, его основатель Джулиан Ассанж будет дальше бороться за свободу слова, заявил его адвокат Барри Поллак в эфире телеканала ABC. "Работа WikiLeaks будет продолжаться, а Ассанж, я не сомневаюсь, будет продолжать бороться за свободу слова и прозрачность в правительстве. Он - мощный голос, голос, который нельзя и не следует заглушать", - заявил Поллак. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476045.html
https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476522.html
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В мире, США, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Ассанж продолжит борьбу за свободу слова, заявил его адвокат
Адвокат Поллак: борьба Ассанжа и сервиса WikiLeaks за свободу слова продолжится