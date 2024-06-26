https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479519.html
США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа
США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа
Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает британская газета Guardian из зала суда. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:02
2024-06-26T05:02
2024-06-26T05:09
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает британская газета Guardian из зала суда."(Прокурор США Мэттью - ред.) Маккензи заявил, что американские адвокаты в Великобритании "немедленно" отозвали свой запрос об экстрадиции Ассанжа", - сообщает издание.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479189.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476522.html
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В мире, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, WikiLeaks
США отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа
Адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа