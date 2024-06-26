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Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан - РИА Новости, 26.06.2024
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04:58 26.06.2024 (обновлено: 05:08 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479189.html
Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан
Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан
Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто, передает газета... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:58
2024-06-26T05:08
в мире
сша
джулиан ассанж
wikileaks
северные марианские острова
сайпан (остров)
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто, передает газета Guardian."Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения", — цитирует судью издание.Как заявила председательствующая на процессе судья, "это дело прекращается нынешним заседанием"."Вы выйдете отсюда свободным человеком", — добавила она.Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
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сша
северные марианские острова
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в мире, сша, джулиан ассанж, wikileaks, северные марианские острова, сайпан (остров)
В мире, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Северные Марианские острова, Сайпан (остров)
Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан

Cуд приговорил Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж возле суда
Джулиан Ассанж возле суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж возле суда
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто, передает газета Guardian.
"Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения", — цитирует судью издание.
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Как заявила председательствующая на процессе судья, "это дело прекращается нынешним заседанием".
"Вы выйдете отсюда свободным человеком", — добавила она.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
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Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
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В миреСШАДжулиан АссанжWikiLeaksСеверные Марианские островаСайпан (остров)
 
 
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