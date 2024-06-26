Ассанжа освободили в зале суда на острове Сайпан
Cуд приговорил Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его
© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж возле суда
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж возле суда
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто, передает газета Guardian.
"Я приговариваю вас к отбытому сроку. Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения", — цитирует судью издание.
Как заявила председательствующая на процессе судья, "это дело прекращается нынешним заседанием".
"Вы выйдете отсюда свободным человеком", — добавила она.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.