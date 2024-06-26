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Защита попросила суд об освобождении Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
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04:57 26.06.2024 (обновлено: 04:58 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479039.html
Защита попросила суд об освобождении Ассанжа
Защита попросила суд об освобождении Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
Защита попросила суд об освобождении Ассанжа
Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить, передает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:57
2024-06-26T04:58
в мире
северные марианские острова
сша
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить, передает газета Guardian. "Господин Ассанж уже встретился со значительными последствиями, включая его время в Белмарше, мы считаем, основываясь на положениях закона, отсутствии прошлых судимостей и природе деяния, дальнейшего заключения не требуется и уже проведенное в заключении время представляется подходящим наказанием", - цитирует адвоката Ассанжа издание. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных в заключении.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476712.html
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в мире, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Северные Марианские острова, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Защита попросила суд об освобождении Ассанжа

Защита Ассанжа попросила суд приговорить его к отбытому сроку и освободить

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж возле суда
Джулиан Ассанж возле суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж возле суда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить, передает газета Guardian.
"Господин Ассанж уже встретился со значительными последствиями, включая его время в Белмарше, мы считаем, основываясь на положениях закона, отсутствии прошлых судимостей и природе деяния, дальнейшего заключения не требуется и уже проведенное в заключении время представляется подходящим наказанием", - цитирует адвоката Ассанжа издание.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных в заключении.
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В миреСеверные Марианские островаСШАДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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