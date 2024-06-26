https://ria.ru/20240626/assanzh-1955479039.html

Защита попросила суд об освобождении Ассанжа

Защита попросила суд об освобождении Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024

Защита попросила суд об освобождении Ассанжа

Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить, передает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:57

2024-06-26T04:57

2024-06-26T04:58

в мире

северные марианские острова

сша

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955477007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c619b144203b4544952e841437783c04.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Защита основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа просит суд Северных Марианских остров приговорить его к отбытому в британской тюрьме сроку и освободить, передает газета Guardian. "Господин Ассанж уже встретился со значительными последствиями, включая его время в Белмарше, мы считаем, основываясь на положениях закона, отсутствии прошлых судимостей и природе деяния, дальнейшего заключения не требуется и уже проведенное в заключении время представляется подходящим наказанием", - цитирует адвоката Ассанжа издание. Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных в заключении.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476712.html

северные марианские острова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северные марианские острова, сша, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа