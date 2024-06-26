https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476712.html

Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США

Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США - РИА Новости, 26.06.2024

Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США

Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:54

2024-06-26T03:54

2024-06-26T04:23

сша

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wikileaks

австралия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian.Ранее сообщалось, что Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов."Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным (в шпионаже — Прим. ред.)", — отмечается в публикации Guardian.Министерство юстиции США сообщало, что ожидает утверждения судом сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи также заявлял, что США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом.Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

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https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html

сша

северные марианские острова

австралия

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