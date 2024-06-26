Рейтинг@Mail.ru
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 26.06.2024 (обновлено: 04:23 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476712.html
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США - РИА Новости, 26.06.2024
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США
Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:54
2024-06-26T04:23
сша
джулиан ассанж
в мире
северные марианские острова
wikileaks
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955477007_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c619b144203b4544952e841437783c04.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian.Ранее сообщалось, что Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов."Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным (в шпионаже — Прим. ред.)", — отмечается в публикации Guardian.Министерство юстиции США сообщало, что ожидает утверждения судом сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи также заявлял, что США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом.Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
https://ria.ru/20240625/karlson-1955209822.html
https://ria.ru/20240625/simonyan-1955433744.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html
сша
северные марианские острова
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955477007_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_096b0a9e9a4eb8227f325b054498c00d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джулиан ассанж, в мире, северные марианские острова, wikileaks, австралия
США, Джулиан Ассанж, В мире, Северные Марианские острова, WikiLeaks, Австралия
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США

Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США, он признан виновным

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж возле суда
Джулиан Ассанж возле суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж возле суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian.
Ранее сообщалось, что Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.
Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы
Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа из тюрьмы
Вчера, 04:24
"Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным (в шпионаже — Прим. ред.)", — отмечается в публикации Guardian.
Министерство юстиции США сообщало, что ожидает утверждения судом сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи также заявлял, что США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
После дела Ассанжа в США ничего не изменится, считает Симоньян
Вчера, 19:57
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже
03:39
 
СШАДжулиан АссанжВ миреСеверные Марианские островаWikiLeaksАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала