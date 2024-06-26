Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США
Судья приняла сделку Ассанжа с правительством США, он признан виновным
© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж возле суда
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж возле суда
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Судья приняла сделку основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа с американским правительством, он признается виновным в шпионаже, сообщает газета Guardian.
Ранее сообщалось, что Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.
"Судья принимает сделку Джулиана Ассанжа, по которой он признается виновным (в шпионаже — Прим. ред.)", — отмечается в публикации Guardian.
Министерство юстиции США сообщало, что ожидает утверждения судом сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Прокурор США Мэтью Маккензи также заявлял, что США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы утром в понедельник после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.
В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.