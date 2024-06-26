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США начнут отмену оставшихся обвинений Ассанжу после вынесения приговора - РИА Новости, 26.06.2024
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03:52 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476522.html
США начнут отмену оставшихся обвинений Ассанжу после вынесения приговора
США начнут отмену оставшихся обвинений Ассанжу после вынесения приговора - РИА Новости, 26.06.2024
США начнут отмену оставшихся обвинений Ассанжу после вынесения приговора
США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:52
2024-06-26T03:52
в мире
сша
северные марианские острова
австралия
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом, заявил прокурор США Мэтью Маккензи. Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. "Маккензи заявил, что как только соглашение о признании вины будет принято и приговор будет вынесен, американские прокуроры "в тот же момент" начнут процедуры в восточном округе Вирджинии, чтобы снять все другие обвинения. Несмотря на разницу во времени, это должно позволить соглашению немедленно вступить в силу", - отмечает британская газета Guardian. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476045.html
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северные марианские острова
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
США начнут отмену оставшихся обвинений Ассанжу после вынесения приговора

Прокурор Маккензи: оставшиеся обвинения Ассанжу начнут отменять после приговора

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США предпримут шаги по немедленной отмене оставшихся обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу сразу после вынесения приговора судом, заявил прокурор США Мэтью Маккензи.
Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.
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"Маккензи заявил, что как только соглашение о признании вины будет принято и приговор будет вынесен, американские прокуроры "в тот же момент" начнут процедуры в восточном округе Вирджинии, чтобы снять все другие обвинения. Несмотря на разницу во времени, это должно позволить соглашению немедленно вступить в силу", - отмечает британская газета Guardian.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
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Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШАСеверные Марианские островаАвстралияДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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