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Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины - РИА Новости, 26.06.2024
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03:41 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476045.html
Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины
Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины - РИА Новости, 26.06.2024
Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины
Грег Барнс, юрисконсульт основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что признание вины Ассанжем по одному обвинению в совершении уголовного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:41
2024-06-26T03:41
в мире
сша
северные марианские острова
австралия
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Грег Барнс, юрисконсульт основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что признание вины Ассанжем по одному обвинению в совершении уголовного преступления менее важно, чем общий результат. Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. "Результат заявления (о признании вины - ред.) перевешивает его значение. Это вопрос Джулиана и его американской команды юристов, но как юрист я могу еще раз сказать: соглашения о признании вины заключаются по разным причинам. Важно то, что ему не грозит 170 лет тюремного заключения", рассказал Барнс в эфире радио ABC Radio Melbourne. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины

Юрист Барнс: признание Ассанжем вины менее важно, чем общий результат

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Грег Барнс, юрисконсульт основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что признание вины Ассанжем по одному обвинению в совершении уголовного преступления менее важно, чем общий результат.
Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов.
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"Результат заявления (о признании вины - ред.) перевешивает его значение. Это вопрос Джулиана и его американской команды юристов, но как юрист я могу еще раз сказать: соглашения о признании вины заключаются по разным причинам. Важно то, что ему не грозит 170 лет тюремного заключения", рассказал Барнс в эфире радио ABC Radio Melbourne.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
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Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШАСеверные Марианские островаАвстралияДжулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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