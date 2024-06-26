https://ria.ru/20240626/assanzh-1955476045.html

Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины

Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины - РИА Новости, 26.06.2024

Юрисконсульт Ассанжа прокомментировал признание им вины

Грег Барнс, юрисконсульт основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что признание вины Ассанжем по одному обвинению в совершении уголовного... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:41

2024-06-26T03:41

2024-06-26T03:41

в мире

сша

северные марианские острова

австралия

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Грег Барнс, юрисконсульт основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что признание вины Ассанжем по одному обвинению в совершении уголовного преступления менее важно, чем общий результат. Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. "Результат заявления (о признании вины - ред.) перевешивает его значение. Это вопрос Джулиана и его американской команды юристов, но как юрист я могу еще раз сказать: соглашения о признании вины заключаются по разным причинам. Важно то, что ему не грозит 170 лет тюремного заключения", рассказал Барнс в эфире радио ABC Radio Melbourne. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474125.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955473555.html

сша

северные марианские острова

австралия

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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа