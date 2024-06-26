https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html
Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже
Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже
Первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, противоречит закону о шпионаже, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в зале РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:39
2024-06-26T03:39
2024-06-26T07:28
в мире
сша
северные марианские острова
wikileaks
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
австралия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, противоречит закону о шпионаже, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в зале суда, отметив при этом, что не надеется выиграть суд, так как подобного прецедента еще не было. Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. По данным британской газеты Guardian, судья Манглона во время заседания попросила Ассанжа объяснить, в чем именно он признает себя виновным. "Работая журналистом, я призвал своего источника предоставить информацию, которая, как утверждается, была засекречена, чтобы затем опубликовать эту информацию. Я считал, что первая поправка (к конституции США - ред) защищает эту деятельность, но я признаю, что это было... нарушением закона о шпионаже… Я считаю, что первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу, но я согласен, что выиграть такое дело будет сложно, учитывая все обстоятельства", - заявил Ассанж в зале суда. По данным газеты, после этого судья попросила адвокатов Ассанжа дать разъяснения по поводу заявления основателя Wikileaks, которое "расходится с тем, чего она могла ожидать от признания вины". Адвокат Ассанжа заявил, что его клиент "понимает, что ни один суд не постановил, что первая поправка применима к закону о шпионаже… и признает себя виновным на этом основании". Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, северные марианские острова, wikileaks, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, австралия
В мире, США, Северные Марианские острова, WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Австралия
Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже
Ассанж заявил в зале суда о противоречии конституции США и закона о шпионаже
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, противоречит закону о шпионаже, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в зале суда, отметив при этом, что не надеется выиграть суд, так как подобного прецедента еще не было.
Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов
.
По данным британской газеты Guardian, судья Манглона во время заседания попросила Ассанжа объяснить, в чем именно он признает себя виновным.
"Работая журналистом, я призвал своего источника предоставить информацию, которая, как утверждается, была засекречена, чтобы затем опубликовать эту информацию. Я считал, что первая поправка (к конституции США - ред) защищает эту деятельность, но я признаю, что это было... нарушением закона о шпионаже… Я считаю, что первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу, но я согласен, что выиграть такое дело будет сложно, учитывая все обстоятельства", - заявил Ассанж в зале суда.
По данным газеты, после этого судья попросила адвокатов Ассанжа дать разъяснения по поводу заявления основателя Wikileaks, которое "расходится с тем, чего она могла ожидать от признания вины".
Адвокат Ассанжа заявил, что его клиент "понимает, что ни один суд не постановил, что первая поправка применима к закону о шпионаже… и признает себя виновным на этом основании".
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию
.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики
, Колумбии
, Бразилии
, Кубы
и Никарагуа
. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.