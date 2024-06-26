https://ria.ru/20240626/assanzh-1955475824.html

Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже

Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж заявил о противоречии конституции США и закона о шпионаже

Первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, противоречит закону о шпионаже, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в зале РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:39

2024-06-26T03:39

2024-06-26T07:28

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джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

австралия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, противоречит закону о шпионаже, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж в зале суда, отметив при этом, что не надеется выиграть суд, так как подобного прецедента еще не было. Ранее сообщалось, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов. По данным британской газеты Guardian, судья Манглона во время заседания попросила Ассанжа объяснить, в чем именно он признает себя виновным. "Работая журналистом, я призвал своего источника предоставить информацию, которая, как утверждается, была засекречена, чтобы затем опубликовать эту информацию. Я считал, что первая поправка (к конституции США - ред) защищает эту деятельность, но я признаю, что это было... нарушением закона о шпионаже… Я считаю, что первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу, но я согласен, что выиграть такое дело будет сложно, учитывая все обстоятельства", - заявил Ассанж в зале суда. По данным газеты, после этого судья попросила адвокатов Ассанжа дать разъяснения по поводу заявления основателя Wikileaks, которое "расходится с тем, чего она могла ожидать от признания вины". Адвокат Ассанжа заявил, что его клиент "понимает, что ни один суд не постановил, что первая поправка применима к закону о шпионаже… и признает себя виновным на этом основании". Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474313.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955473555.html

https://ria.ru/20240625/simonyan-1955433744.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, северные марианские острова, wikileaks, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, австралия