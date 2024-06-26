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Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
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03:07 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955474125.html
Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа
Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа
Правительство США не будет добиваться конфискации имущества у основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает британская газета Guardian. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:07
2024-06-26T03:07
в мире
сша
австралия
вашингтон (штат)
джулиан ассанж
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство США не будет добиваться конфискации имущества у основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает британская газета Guardian. "Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа", - передает корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судом сделки с Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html
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австралия
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в мире, сша, австралия, вашингтон (штат), джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Австралия, Вашингтон (штат), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа

Guardian: США не будут добиваться конфискации имущества у Ассанжа

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Правительство США не будет добиваться конфискации имущества у основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает британская газета Guardian.
"Правительство США не добивается конфискации имущества у Ассанжа", - передает корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
02:53
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судом сделки с Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
Джулиан Ассанж
Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ
03:03
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Джулиан Ассанж
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
02:15
 
В миреСШААвстралияВашингтон (штат)Джулиан АссанжWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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