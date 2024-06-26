Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ
Guardian: условием сделки Ассанжа было уничтожение информации WikiLeaks
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в качестве условия сделки по освобождению после частичного признания вины, сообщает Guardian.
"Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал. Американские адвокаты удовлетворены тем, что он сделал это", - передает корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда, который проходит на острове Сайпан.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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