https://ria.ru/20240626/assanzh-1955473555.html

Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ

Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию, сообщили СМИ

Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в качестве условия сделки по освобождению после частичного... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:03

2024-06-26T03:03

2024-06-26T03:03

в мире

сша

австралия

сайпан (остров)

джулиан ассанж

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в качестве условия сделки по освобождению после частичного признания вины, сообщает Guardian. "Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал. Американские адвокаты удовлетворены тем, что он сделал это", - передает корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда, который проходит на острове Сайпан. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955470877.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

сша

австралия

сайпан (остров)

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в мире, сша, австралия, сайпан (остров), джулиан ассанж, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа