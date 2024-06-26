Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
KUAM News: Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с какими-либо угрозами
© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил в суде, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство, об этом в социальной сети X написал журналист портала Северных Марианских островов KUAM News Томас Манглона из зала суда.
"Ассанж заявил, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал никаких обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство посредством предъявления обвинения. Он согласен на судебное разбирательство… Ассанж заявил, что его не арестовали по прибытии на Сайпан", - написал журналист/
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.