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Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами - РИА Новости, 26.06.2024
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02:53 26.06.2024 (обновлено: 02:55 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил в суде, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал обещаний отказаться от своего права на судебное РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:53
2024-06-26T02:55
в мире
сша
северные марианские острова
австралия
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил в суде, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство, об этом в социальной сети X написал журналист портала Северных Марианских островов KUAM News Томас Манглона из зала суда. "Ассанж заявил, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал никаких обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство посредством предъявления обвинения. Он согласен на судебное разбирательство… Ассанж заявил, что его не арестовали по прибытии на Сайпан", - написал журналист/Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955470877.html
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сша
северные марианские острова
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами

KUAM News: Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с какими-либо угрозами

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил в суде, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство, об этом в социальной сети X написал журналист портала Северных Марианских островов KUAM News Томас Манглона из зала суда.
"Ассанж заявил, что он не сталкивался с какими-либо угрозами и не давал никаких обещаний отказаться от своего права на судебное разбирательство посредством предъявления обвинения. Он согласен на судебное разбирательство… Ассанж заявил, что его не арестовали по прибытии на Сайпан", - написал журналист/
Джулиан Ассанж
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Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
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Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии, Кубы и Никарагуа. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШАСеверные Марианские островаАвстралияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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