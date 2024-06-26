Рейтинг@Mail.ru
Ассанж признал себя виновным, сообщает WP - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 26.06.2024 (обновлено: 02:57 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472489.html
Ассанж признал себя виновным, сообщает WP
Ассанж признал себя виновным, сообщает WP - РИА Новости, 26.06.2024
Ассанж признал себя виновным, сообщает WP
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передает Washington Post. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:45
2024-06-26T02:57
джулиан ассанж
в мире
сша
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955317996_3:0:1272:714_1920x0_80_0_0_8d1480f6613bfb9b1fdb72ddb2776d59.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передает Washington Post."Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955317996_161:0:1113:714_1920x0_80_0_0_8f2a2872f9e4885f09aa9b24a77b3995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джулиан ассанж, в мире, сша, австралия
Джулиан Ассанж, В мире, США, Австралия
Ассанж признал себя виновным, сообщает WP

WP: Ассанж признал вину в шпионаже в ходе судебного заседания

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передает Washington Post.
"Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.
Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.
Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Ассанж заявил в суде, что не сталкивался с угрозами
02:53
 
Джулиан АссанжВ миреСШААвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала