https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472489.html

Ассанж признал себя виновным, сообщает WP

Ассанж признал себя виновным, сообщает WP - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж признал себя виновным, сообщает WP

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передает Washington Post. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:45

2024-06-26T02:45

2024-06-26T02:57

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов, передает Washington Post."Как и ожидалось, Ассанж признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже", - сообщает издание.Он отказался от права рассмотрения своего дела судом присяжных, говорится в сообщении.Ассанж накануне был отпущен под залог из британской тюрьмы после того, как договорился с властями США о частичном признании вины в обмен на смягчение наказания до пяти лет, уже проведенных им за решеткой. На Северных Марианских островах суд американской территории в Тихом океане должен утвердить сделку и окончательно освободить основателя Wikileaks.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955472756.html

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джулиан ассанж, в мире, сша, австралия