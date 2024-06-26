WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили около 25 журналистов, съемку запретят
© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На заседание по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа допустили только около 25 журналистов, причем снимать судебный процесс будет запрещено, сообщает Washington Post.
Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.
Корреспонденты, освещающие заседание, отметили в социальной сети X, что в зал суда допустили "небольшую группу журналистов", причем камеры потребовали отключить. У одного репортера также конфисковали зонтик. Согласно заявлению судьи Рамоны Манглоны, главы окружного суда Северных Марианских островов, судебное разбирательство Ассанжа на Сайпане не будет транслироваться в прямом эфире или фотографироваться.
"Я насчитала около 25 человек, сидящих на деревянных скамьях здесь, в зале суда, в ожидании Ассанжа. Только небольшому числу репортеров был предоставлен доступ сюда, в зал суда, а остальные, как ожидается, будут наблюдать за происходящим с мониторов в других местах… Здесь почти тихо, а сотрудник службы безопасности стоит лицом к журналистам, размещенным на деревянных скамьях. Кондиционер очень приветствуется", - поделилась корреспондент Washington Post Келли Касулис Чо.
Суд над Ассанжем, ранее отпущенным из британской тюрьмы в рамках сделки со следствием, пройдет 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов на острове Сайпан, и начнется в 9 утра по местному времени (02.00 мск). Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.