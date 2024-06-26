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WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов - РИА Новости, 26.06.2024
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02:15 26.06.2024 (обновлено: 02:40 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955470877.html
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов - РИА Новости, 26.06.2024
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов
На заседание по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа допустили только около 25 журналистов, причем снимать судебный процесс... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:15
2024-06-26T02:40
в мире
сша
северные марианские острова
австралия
джулиан ассанж
кевин радд
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На заседание по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа допустили только около 25 журналистов, причем снимать судебный процесс будет запрещено, сообщает Washington Post. Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд. Корреспонденты, освещающие заседание, отметили в социальной сети X, что в зал суда допустили "небольшую группу журналистов", причем камеры потребовали отключить. У одного репортера также конфисковали зонтик. Согласно заявлению судьи Рамоны Манглоны, главы окружного суда Северных Марианских островов, судебное разбирательство Ассанжа на Сайпане не будет транслироваться в прямом эфире или фотографироваться. "Я насчитала около 25 человек, сидящих на деревянных скамьях здесь, в зале суда, в ожидании Ассанжа. Только небольшому числу репортеров был предоставлен доступ сюда, в зал суда, а остальные, как ожидается, будут наблюдать за происходящим с мониторов в других местах… Здесь почти тихо, а сотрудник службы безопасности стоит лицом к журналистам, размещенным на деревянных скамьях. Кондиционер очень приветствуется", - поделилась корреспондент Washington Post Келли Касулис Чо. Суд над Ассанжем, ранее отпущенным из британской тюрьмы в рамках сделки со следствием, пройдет 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов на острове Сайпан, и начнется в 9 утра по местному времени (02.00 мск). Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955469519.html
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в мире, сша, северные марианские острова, австралия, джулиан ассанж, кевин радд, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Северные Марианские острова, Австралия, Джулиан Ассанж, Кевин Радд, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
WP: на заседание по делу Ассанжа допустили только около 25 журналистов

WP: на заседание по делу Ассанжа допустили около 25 журналистов, съемку запретят

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На заседание по делу австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа допустили только около 25 журналистов, причем снимать судебный процесс будет запрещено, сообщает Washington Post.
Ранее сообщалось, что Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением. По данным австралийского портала 9News, в зале суда Ассанжа сопровождает посол Австралии в США Кевин Радд.
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Корреспонденты, освещающие заседание, отметили в социальной сети X, что в зал суда допустили "небольшую группу журналистов", причем камеры потребовали отключить. У одного репортера также конфисковали зонтик. Согласно заявлению судьи Рамоны Манглоны, главы окружного суда Северных Марианских островов, судебное разбирательство Ассанжа на Сайпане не будет транслироваться в прямом эфире или фотографироваться.
"Я насчитала около 25 человек, сидящих на деревянных скамьях здесь, в зале суда, в ожидании Ассанжа. Только небольшому числу репортеров был предоставлен доступ сюда, в зал суда, а остальные, как ожидается, будут наблюдать за происходящим с мониторов в других местах… Здесь почти тихо, а сотрудник службы безопасности стоит лицом к журналистам, размещенным на деревянных скамьях. Кондиционер очень приветствуется", - поделилась корреспондент Washington Post Келли Касулис Чо.
Суд над Ассанжем, ранее отпущенным из британской тюрьмы в рамках сделки со следствием, пройдет 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов на острове Сайпан, и начнется в 9 утра по местному времени (02.00 мск). Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.
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Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреСШАСеверные Марианские островаАвстралияДжулиан АссанжКевин РаддWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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