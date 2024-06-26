https://ria.ru/20240626/assanzh-1955468701.html

Ассанжа доставили в здание суда

Ассанжа доставили в здание суда - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанжа доставили в здание суда

Австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением, свидетельствуют РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T01:21

2024-06-26T01:21

2024-06-26T01:40

в мире

сша

австралия

северные марианские острова

джулиан ассанж

кевин радд

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Австралийского журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа доставили в здание суда, где пройдет слушание по его делу перед освобождением, свидетельствуют кадры прямой трансляции из аэропорта, которая велась в YouTube-канале Crannofonix. К зданию суда подъехали несколько автомобилей, в одном из них был Джулиан Ассанж и сопровождавший его посол Австралии в США Кевин Радд, который, как ранее сообщал местный телеканал Flametree TV, прибыл на остров еще 24 июня. Они прошли в здание суда, не ответив на вопросы собравшихся об их дальнейших планах. Журналистов внутрь здания охрана не пустила. Согласно информации портала FlightAware, борт VistaJet 199, на котором, как ранее сообщала в соцсети X жена Ассанжа Стелла, вылетел из Великобритании ее супруг, в 06.16 по местному времени (23.16 мск 25 июня) приземлился в Международном аэропорту Сайпан. При этом ожидается, что борт вылетит с острова уже в 12.10 (05.10 мск 26 июня) и приземлится в Канберре в 18.53 (11.53 мск). Суд над Ассанжем, ранее отпущенным из британской тюрьмы в рамках сделки со следствием, пройдет 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов на острове Сайпан, и начнется в 9 утра по местному времени (02.00 мск). Согласно расписанию на сайте суда, слушание по делу "США против Джулиана Пола Ассанжа" будет открытым для публики, однако онлайн-трансляция, как и видео- и аудиозапись заседания по американскому законодательству запрещена. В расписании указано, что Джулиан Ассанж появится в зале суда, затем ему будет официально предъявлено обвинение и состоится официальное заявление ответчика суду. Судьей на этом заседании будет Рамона Манглона, являющаяся главным судьей окружного суда Северных Марианских островов с 2011 года. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела. Ранее министерство юстиции США сообщило, что ожидает утверждения судов сделки с Джулианом Ассанжем и вынесения ему приговора в течение одного дня, после чего основатель Wikileaks сможет вернуться домой в Австралию. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон прокомментирует ситуацию после решения суда. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Мексики, Колумбии, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это события победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

сша

австралия

северные марианские острова

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