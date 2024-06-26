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Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024
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03:43 26.06.2024 (обновлено: 10:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/aktivy-1955476232.html
Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик
Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024
Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик
Конфискация российских активов выйдет боком США, которые рискуют лишиться доверия зарубежных бизнес-партнеров, сказала РИА Новости независимый кандидат в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:43
2024-06-26T10:24
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Конфискация российских активов выйдет боком США, которые рискуют лишиться доверия зарубежных бизнес-партнеров, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать", - сказала собеседница агентства. Сами США приняли закон, позволяющий обращать в помощь Украине замороженные российские активы, и недавно убедили партнеров по G7 выдать Киеву кредит на 50 миллиардов долларов под проценты от них.
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сша, россия, g7, в мире
США, Россия, G7, В мире
Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик

Дайан Сэйр: конфискация российских активов подрывает доверие к США

© AP Photo / Mel EvansНезависимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр
Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Mel Evans
Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Конфискация российских активов выйдет боком США, которые рискуют лишиться доверия зарубежных бизнес-партнеров, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
"Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать", - сказала собеседница агентства.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Россия задействует все инструменты при конфискации активов, заявил Небензя
17 июня, 07:09
Сами США приняли закон, позволяющий обращать в помощь Украине замороженные российские активы, и недавно убедили партнеров по G7 выдать Киеву кредит на 50 миллиардов долларов под проценты от них.
 
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