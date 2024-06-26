https://ria.ru/20240626/aktivy-1955476232.html

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик - РИА Новости, 26.06.2024

Конфискация активов России выйдет боком США, заявила американский политик

Конфискация российских активов выйдет боком США, которые рискуют лишиться доверия зарубежных бизнес-партнеров, сказала РИА Новости независимый кандидат в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:43

2024-06-26T03:43

2024-06-26T10:24

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Конфискация российских активов выйдет боком США, которые рискуют лишиться доверия зарубежных бизнес-партнеров, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Если вы произвольно решаете, что имеете право изымать чужие активы, то очень скоро никто вам не станет доверять, никто не захочет иметь с вами дело. Я думаю, что это довольно очевидно, но каким-то образом эти деятели не в состоянии такое продумать", - сказала собеседница агентства. Сами США приняли закон, позволяющий обращать в помощь Украине замороженные российские активы, и недавно убедили партнеров по G7 выдать Киеву кредит на 50 миллиардов долларов под проценты от них.

https://ria.ru/20240617/aktivy-1953312896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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