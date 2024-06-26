https://ria.ru/20240626/aeroflot-1955525323.html

"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами

"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами - РИА Новости, 26.06.2024

"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами

В рамках XII Петербургского международного юридического форума ПАО "Аэрофлот" проведет сессию на тему "Борьба за небо — от вызовов к возможностям: стратегии... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:14

2024-06-26T11:14

2024-06-26T11:14

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 июн - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В рамках XII Петербургского международного юридического форума ПАО "Аэрофлот" проведет сессию на тему "Борьба за небо — от вызовов к возможностям: стратегии защиты бизнеса и пассажиров". Директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, приглашенные эксперты из профессионального и научного сообщества расскажут участникам сессии об уникальном опыте сопровождения судебных споров и урегулирования взаимоотношений с иностранными контрагентами на стыке нескольких юрисдикций. Будут рассмотрены основные тренды и подходы в работе с иностранными контрагентами, актуальные для российских компаний из любого сектора экономики. Представители государственных органов Российской Федерации — Минюста России, Минтранса России, Генеральной прокуратуры — определят правовой фокус развития законодательства в сфере авиации в ситуации существующего санкционного давления. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы