https://ria.ru/20240626/aeroflot-1955525323.html
"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами
"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами - РИА Новости, 26.06.2024
"Аэрофлот" на ПМЮФ поделится опытом работы с иностранными контрагентами
В рамках XII Петербургского международного юридического форума ПАО "Аэрофлот" проведет сессию на тему "Борьба за небо — от вызовов к возможностям: стратегии... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:14
2024-06-26T11:14
2024-06-26T11:14
пресс-релизы
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МОСКВА, 26 июн - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В рамках XII Петербургского международного юридического форума ПАО "Аэрофлот" проведет сессию на тему "Борьба за небо — от вызовов к возможностям: стратегии защиты бизнеса и пассажиров". Директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, приглашенные эксперты из профессионального и научного сообщества расскажут участникам сессии об уникальном опыте сопровождения судебных споров и урегулирования взаимоотношений с иностранными контрагентами на стыке нескольких юрисдикций. Будут рассмотрены основные тренды и подходы в работе с иностранными контрагентами, актуальные для российских компаний из любого сектора экономики. Представители государственных органов Российской Федерации — Минюста России, Минтранса России, Генеральной прокуратуры — определят правовой фокус развития законодательства в сфере авиации в ситуации существующего санкционного давления. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 26 июн - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". В рамках XII Петербургского международного юридического форума ПАО "Аэрофлот" проведет сессию на тему "Борьба за небо — от вызовов к возможностям: стратегии защиты бизнеса и пассажиров".
Директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, приглашенные эксперты из профессионального и научного сообщества расскажут участникам сессии об уникальном опыте сопровождения судебных споров и урегулирования взаимоотношений с иностранными контрагентами на стыке нескольких юрисдикций. Будут рассмотрены основные тренды и подходы в работе с иностранными контрагентами, актуальные для российских компаний из любого сектора экономики.
Представители государственных органов Российской Федерации — Минюста России, Минтранса России, Генеральной прокуратуры — определят правовой фокус развития законодательства в сфере авиации в ситуации существующего санкционного давления.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.