https://ria.ru/20240626/abkhaziya-1955575116.html

Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе

Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе - РИА Новости, 26.06.2024

Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе

Обвинение настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:49

2024-06-26T13:49

2024-06-26T13:49

гагрский район

абхазия

в мире

происшествия

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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Обвинение настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. Перестрелка на российско-абхазской границе на КПП "Псоу" произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Ранее МВД Абхазии сообщило о семи задержанных за перестрелку. Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. "Двадцать седьмого июня в три часа дня заканчивается законный срок содержания под стражей первых задержанных подозреваемых в перестрелке на границе по реке Псоу. До этого суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения. Прокуратура настаивает на их аресте", - сообщили в прокуратуре Гагрского района.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

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гагрский район, абхазия, в мире, происшествия