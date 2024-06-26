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Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе
Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе - РИА Новости, 26.06.2024
Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе
Обвинение настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:49
2024-06-26T13:49
2024-06-26T13:49
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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Обвинение настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района. Перестрелка на российско-абхазской границе на КПП "Псоу" произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Ранее МВД Абхазии сообщило о семи задержанных за перестрелку. Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт. "Двадцать седьмого июня в три часа дня заканчивается законный срок содержания под стражей первых задержанных подозреваемых в перестрелке на границе по реке Псоу. До этого суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения. Прокуратура настаивает на их аресте", - сообщили в прокуратуре Гагрского района.
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гагрский район, абхазия, в мире, происшествия
Гагрский район, Абхазия, В мире, Происшествия
Прокуратура Абхазии просит об аресте подозреваемых в перестрелке на границе
В Абхазии настаивают на аресте подозреваемых в перестрелке на границе с РФ
СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Обвинение настаивает на аресте подозреваемых в перестрелке на границе Абхазии с Россией, сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района.
Перестрелка на российско-абхазской границе на КПП "Псоу" произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, а также незаконных хранении и перевозке оружия. Ранее МВД Абхазии сообщило о семи задержанных за перестрелку. Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил РИА Новости, что причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.
"Двадцать седьмого июня в три часа дня заканчивается законный срок содержания под стражей первых задержанных подозреваемых в перестрелке на границе по реке Псоу. До этого суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения. Прокуратура настаивает на их аресте", - сообщили в прокуратуре Гагрского района.