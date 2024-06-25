https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html
Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров
Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров - РИА Новости, 25.06.2024
Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров
Россияне не любят общаться с компаниями по телефону, каждый четвертый респондент не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый пятый - бросает трубку,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:52
2024-06-25T11:52
2024-06-25T12:42
общество
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18f5522ce1dac7ea4834d4d3c8397163.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне не любят общаться с компаниями по телефону, каждый четвертый респондент не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый пятый - бросает трубку, говорится в исследовании поставщик решений в сфере цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Россияне стремятся разными способами избежать общения с компаниями по телефону: не отвечают на звонки с незнакомых номеров (25%), бросают трубку (23%), используют антиспам-систему (13%), просят удалить номер из рассылки (13%). Отвечая на звонок от компаний, люди используют различные предлоги, чтобы не продолжать разговор. Чаще всего отвечают, что им неудобно говорить или что они в дороге (30%), просят перезвонить позже или обещают рассмотреть предложение (по 8%)", - сказано в исследовании. Треть россиян общаются с компаниями исключительно в текстовом формате: причем среди представителей возрастной категории 25-44 лет больше приверженцев текста, чем среди молодежи и людей старшего поколения. Более 40% россиян одинаково относятся как к устной, так и к письменной коммуникации. Мессенджеры стали самым популярным каналом взаимодействия между брендами и клиентами. Они наиболее популярны у представителей всех возрастных категорий. Аналитики отметили, что миллениалы - люди в возрасте 25-44 лет - также активно пользуются электронной почтой, в то время как зумеры и представители старшего поколения используют этот формат гораздо реже. "Результаты исследования показали, что молодежь более открыта к коммуникации с компаниями, чем люди среднего и старшего возраста. Так, представители возрастной группы 18-24 года чаще честно отвечают, что предложение их не интересует (54%). Это важно для компаний, которые работают с обратной связью. Анализируя ответы клиентов, они могут делать более персонализированные и интересные пользователям предложения. Среди миллениалов таких людей оказалось 37%, а в старшей возрастной группе - 18%", - добавили в компании edna.
https://ria.ru/20240615/zvonki-1953049670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_109:0:1888:1334_1920x0_80_0_0_68522ee4129eb82fa43acc9efdfc47df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров
Edna: каждый четвертый россиянин не отвечает на звонки с незнакомых номеров
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне не любят общаться с компаниями по телефону, каждый четвертый респондент не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый пятый - бросает трубку, говорится в исследовании поставщик решений в сфере цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне стремятся разными способами избежать общения с компаниями по телефону: не отвечают на звонки с незнакомых номеров (25%), бросают трубку (23%), используют антиспам-систему (13%), просят удалить номер из рассылки (13%). Отвечая на звонок от компаний, люди используют различные предлоги, чтобы не продолжать разговор. Чаще всего отвечают, что им неудобно говорить или что они в дороге (30%), просят перезвонить позже или обещают рассмотреть предложение (по 8%)", - сказано в исследовании.
Треть россиян общаются с компаниями исключительно в текстовом формате: причем среди представителей возрастной категории 25-44 лет больше приверженцев текста, чем среди молодежи и людей старшего поколения. Более 40% россиян одинаково относятся как к устной, так и к письменной коммуникации.
Мессенджеры стали самым популярным каналом взаимодействия между брендами и клиентами. Они наиболее популярны у представителей всех возрастных категорий. Аналитики отметили, что миллениалы - люди в возрасте 25-44 лет - также активно пользуются электронной почтой, в то время как зумеры и представители старшего поколения используют этот формат гораздо реже.
"Результаты исследования показали, что молодежь более открыта к коммуникации с компаниями, чем люди среднего и старшего возраста. Так, представители возрастной группы 18-24 года чаще честно отвечают, что предложение их не интересует (54%). Это важно для компаний, которые работают с обратной связью. Анализируя ответы клиентов, они могут делать более персонализированные и интересные пользователям предложения. Среди миллениалов таких людей оказалось 37%, а в старшей возрастной группе - 18%", - добавили в компании edna.