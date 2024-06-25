https://ria.ru/20240625/zvonki-1955277735.html

Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров

Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров - РИА Новости, 25.06.2024

Опрос показал, как россияне относятся к звонкам с незнакомых номеров

Россияне не любят общаться с компаниями по телефону, каждый четвертый респондент не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый пятый - бросает трубку,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:52

2024-06-25T11:52

2024-06-25T12:42

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россияне не любят общаться с компаниями по телефону, каждый четвертый респондент не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а каждый пятый - бросает трубку, говорится в исследовании поставщик решений в сфере цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Россияне стремятся разными способами избежать общения с компаниями по телефону: не отвечают на звонки с незнакомых номеров (25%), бросают трубку (23%), используют антиспам-систему (13%), просят удалить номер из рассылки (13%). Отвечая на звонок от компаний, люди используют различные предлоги, чтобы не продолжать разговор. Чаще всего отвечают, что им неудобно говорить или что они в дороге (30%), просят перезвонить позже или обещают рассмотреть предложение (по 8%)", - сказано в исследовании. Треть россиян общаются с компаниями исключительно в текстовом формате: причем среди представителей возрастной категории 25-44 лет больше приверженцев текста, чем среди молодежи и людей старшего поколения. Более 40% россиян одинаково относятся как к устной, так и к письменной коммуникации. Мессенджеры стали самым популярным каналом взаимодействия между брендами и клиентами. Они наиболее популярны у представителей всех возрастных категорий. Аналитики отметили, что миллениалы - люди в возрасте 25-44 лет - также активно пользуются электронной почтой, в то время как зумеры и представители старшего поколения используют этот формат гораздо реже. "Результаты исследования показали, что молодежь более открыта к коммуникации с компаниями, чем люди среднего и старшего возраста. Так, представители возрастной группы 18-24 года чаще честно отвечают, что предложение их не интересует (54%). Это важно для компаний, которые работают с обратной связью. Анализируя ответы клиентов, они могут делать более персонализированные и интересные пользователям предложения. Среди миллениалов таких людей оказалось 37%, а в старшей возрастной группе - 18%", - добавили в компании edna.

https://ria.ru/20240615/zvonki-1953049670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия