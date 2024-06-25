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Рядом с японским островом Хатидзе произошло землетрясение - РИА Новости, 25.06.2024
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14:24 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/zemletryasenie-1955336844.html
Рядом с японским островом Хатидзе произошло землетрясение
Рядом с японским островом Хатидзе произошло землетрясение - РИА Новости, 25.06.2024
Рядом с японским островом Хатидзе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе японского вулканического острова Хатидзё в Филиппинском море, угрозы цунами нет, сообщило главное... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:24
2024-06-25T14:24
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ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе японского вулканического острова Хатидзё в Филиппинском море, угрозы цунами нет, сообщило главное метеорологическое агентство Японии. По данным агентства, толчки зафиксировали в 17:31 по местному времени (11:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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в мире, япония
В мире, Япония
Рядом с японским островом Хатидзе произошло землетрясение

В районе японского острова Хатидзё произошло землетрясение магнитудой 5,6

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе японского вулканического острова Хатидзё в Филиппинском море, угрозы цунами нет, сообщило главное метеорологическое агентство Японии.
По данным агентства, толчки зафиксировали в 17:31 по местному времени (11:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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