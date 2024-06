https://ria.ru/20240625/zapad-1955312033.html

Песков оценил возможность нормализации диалога с Западом

Песков оценил возможность нормализации диалога с Западом

Никаких предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине Россия пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2024

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Никаких предпосылок для нормализации диалога с Западом по Украине Россия пока не видит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока кроме таких робких заявлений никаких предпосылок для нормализации диалога мы не видим, к нашему сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности продолжать диалог. Ранее Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY) заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что не исключает возможного разговора с ним на ту или иную тему.

Новости

