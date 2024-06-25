https://ria.ru/20240625/zakhvatchik-1955209454.html

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил - РИА Новости, 25.06.2024

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО выжил

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице, кроме нового уголовного дела, его обвиняют в подготовке... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T04:20

2024-06-25T04:20

2024-06-25T04:42

происшествия

россия

ростов-на-дону

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице, кроме нового уголовного дела, его обвиняют в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края, сообщил РИА Новости его адвокат. В середине июня обвиняемые, содержавшиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже ФСИН России сообщила, что преступники ликвидированы, а сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников. Адвокат Камнева сообщил РИА Новости, что по видео узнал своего подзащитного в одном из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. "Да, опознал его (Камнева)", — сказал адвокат. "Он жив, со слов судьи... Находится в больнице", — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что пока не знает о состоянии его здоровья, поскольку еще не навещал подзащитного после инцидента в СИЗО. С августа прошлого года в Южном окружном военном суде слушается уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. Очередное заседание, на котором исследовались письменные доказательства обвинения, состоялось в понедельник. Как следует из информации на сайте суда, Камнев обвиняется по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма. Так, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенной на территории России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, действующей в Сирии и Ираке, добавил источник.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240619/zakhvatchik-1953848778.html

https://ria.ru/20240618/dom-1953811785.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо