https://ria.ru/20240625/yugoslaviya-1955411867.html

Урана, сброшенного на Югославию, хватило бы на 176 Хиросим, заявил эксперт

Урана, сброшенного на Югославию, хватило бы на 176 Хиросим, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2024

Урана, сброшенного на Югославию, хватило бы на 176 Хиросим, заявил эксперт

НАТО сбросила на Союзную республику Югославию (СРЮ), в первую очередь Сербию, снаряды с таким количеством урана, что его хватило бы на создание 176 бомб для... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:01

2024-06-25T18:01

2024-06-25T18:01

в мире

сербия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

уэсли кларк

хавьер солано

слободан милошевич

нато

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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. НАТО сбросила на Союзную республику Югославию (СРЮ), в первую очередь Сербию, снаряды с таким количеством урана, что его хватило бы на создание 176 бомб для Хиросимы, заявила РИА Новости доктор медицинских наук Светлана Жунич из Центра ядерной медицины Клинического центра Сербии. В Доме армии Сербии во вторник представили сборник авторства ряда военных экспертов и ученых "Правовые и экологические аспекты оборонительной войны Союзной республики Югославии Сербии в 1999 году". Издание книги организовал Клуб генералов и адмиралов Сербии. "В применявшихся против Сербии ракетах обнаружены остатки ракетного топлива, там обнаружен и плутоний, что является трагедией. Количество урана-235, который высвобожден в ходе бомбардировок Сербии, эквивалентно количеству, необходимому для создания 176 бомб, сброшенных на Хиросиму. На Нагасаки была сброшена бомба, которая содержала плутоний", - заявила Жунич в разговоре с агентством. По ее словам, мировая общественность допустила сначала, чтобы война с радиоактивными средствами поражения произошла на территории Ближнего Востока в Ираке, затем в Европе при распаде Югославии в Боснии и Герцеговине, в Косово и Метохии, "а теперь грозит и на Украине". "Британцы на расстоянии в 2,4 тысячи миль нашли следы повышения радиации в ходе бомбардировок Ирака, это не последняя граница распространения. Если в Хиросиме и Нагасаки был мощнейший взрыв со страшным разрушительным действием, то здесь у нас продленный эффект, который неизбежно влияет на все население в районе намного шире непосредственной агрессии и переносится с поколения на поколение – на 30 генераций", - заявила доктор радиологии. Жунич отметила, что у населения на пораженных территориях чаще всего возникают заболевания щитовидной железы, врожденные аномалии и пороки развития плода, а также "балканский" синдром и онкологические заболевания. Различные формы рака, по данным сербских врачей, выявляются у около 40 тысячи новых пациентов в стране с населением менее 7 миллионов человек. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок СРЮ американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента Союзной республики Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. НАТО использует обедненный уран в сердечниках бронебойных снарядов разного калибра. Их сердечники изготавливаются из так называемого рециклированного обедненного урана, получаемого в ядерной промышленности. За счет техногенных изотопов он более радиоактивен, чем обедненный уран из природного урана. При попадании такого снаряда в цель образуется большое количество радиоактивной и токсичной пыли окислов урана, в котором присутствует и изотоп уран-235. К примеру, по оценкам специалистов, 120-миллиметровый натовский снаряд образует почти один килограмм токсичной радиоактивной пыли. Такая пыль, попадая в организмы людей, приводит к их внутреннему облучению крайне опасными альфа-частицами. Не попавшие в цель снаряды лежат в земле, где их сердечники подвергаются коррозии, выделяя опасные соединения в подземные воды. В свое время эксперты ООН, взяв необходимые пробы, обнаружили загрязнение обедненного урана в сердечниках натовских снарядов, примененных в Югославии, трансурановыми химическим элементами - плутонием и другими. Их изотопы обладают высокой и особо высокой радиотоксичностью - свойством вызывать патологические изменения при попадании в организм, в том числе провоцировать рак.

https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html

https://ria.ru/20240327/uran-1936077200.html

https://ria.ru/20240625/nato-1955386407.html

https://ria.ru/20240327/serbiya-1936082724.html

https://ria.ru/20240612/urok-1952243060.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

сербия

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, сербия, хиросима (префектура), нагасаки (город), уэсли кларк, хавьер солано, слободан милошевич, нато, оон