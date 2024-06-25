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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 25.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:48
2024-06-25T17:48
2024-06-25T17:48
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. "В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, харьков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьков, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов