https://ria.ru/20240625/vsu-1955197361.html

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.06.2024

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:20

2024-06-25T00:20

2024-06-25T00:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении", - сообщает представительство. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 94 различных боеприпаса. Поступила информация о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2009 года рождения. Также представительство сообщает, что пострадал один сотрудник МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20240624/obstrel-1955178264.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины