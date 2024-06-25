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ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/vsu-1955197361.html
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.06.2024
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:20
2024-06-25T00:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении", - сообщает представительство. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 94 различных боеприпаса. Поступила информация о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2009 года рождения. Также представительство сообщает, что пострадал один сотрудник МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955178264.html
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донецкая народная республика, россия, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 94 боеприпаса по территории ДНР

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Тридцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении", - сообщает представительство.
Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 94 различных боеприпаса. Поступила информация о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2009 года рождения. Также представительство сообщает, что пострадал один сотрудник МЧС России.
В предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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