https://ria.ru/20240625/voz-1955340809.html
В ВОЗ высоко оценили меры по снижению потребления алкоголя в России
В ВОЗ высоко оценили меры по снижению потребления алкоголя в России - РИА Новости, 25.06.2024
В ВОЗ высоко оценили меры по снижению потребления алкоголя в России
Принятые Россией меры по снижению потребления алкоголя населением являются примером успешных результатов, заявил руководитель отдела ВОЗ по алкоголю, наркотикам РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:32
2024-06-25T14:32
2024-06-25T14:32
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россия
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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Принятые Россией меры по снижению потребления алкоголя населением являются примером успешных результатов, заявил руководитель отдела ВОЗ по алкоголю, наркотикам и зависимому поведению Владимир Позняк. "Действительно, в Российской Федерации в период с 2010 по 2016 год был принят ряд политических мер, и у ВОЗ есть все доказательства снижения потребления алкоголя на душу населения в Российской Федерации, которое было особенно заметно в период до 2016 года... Работает ли антиалкогольная политика или действия против алкоголя? Да, это работает, и случай с Российской Федерацией является тому подтверждением", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе пресс-конференции. Позняк добавил, что эффективные и недорогие меры, принятые российскими властями, такие как повышение налога на алкоголь, ограничение на рекламу алкогольной продукции и адаптация системы здравоохранения, действительно работают. В апреле в отчёте итоговой коллегии Минздрава РФ говорилось, что потребление алкоголя жителями России уменьшилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на душу населения за пять лет. Также отмечалось, что в сравнении с 2020 годом в 3,5 раза увеличилось число посещений россиянами медицинских организаций по вопросам здорового образа жизни.
https://ria.ru/20240612/voz-1952305618.html
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общество, россия, владимир позняк, воз
Общество, Россия, Владимир Позняк, ВОЗ
В ВОЗ высоко оценили меры по снижению потребления алкоголя в России
ВОЗ: принятые Россией меры по снижению потребления алкоголя являются успешными
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Принятые Россией меры по снижению потребления алкоголя населением являются примером успешных результатов, заявил руководитель отдела ВОЗ по алкоголю, наркотикам и зависимому поведению Владимир Позняк.
"Действительно, в Российской Федерации в период с 2010 по 2016 год был принят ряд политических мер, и у ВОЗ есть все доказательства снижения потребления алкоголя на душу населения в Российской Федерации, которое было особенно заметно в период до 2016 года... Работает ли антиалкогольная политика или действия против алкоголя? Да, это работает, и случай с Российской Федерацией является тому подтверждением", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе пресс-конференции.
Позняк добавил, что эффективные и недорогие меры, принятые российскими властями, такие как повышение налога на алкоголь, ограничение на рекламу алкогольной продукции и адаптация системы здравоохранения, действительно работают.
В апреле в отчёте итоговой коллегии Минздрава РФ говорилось, что потребление алкоголя жителями России уменьшилось с 9,43 до 8,44 литра этанола на душу населения за пять лет. Также отмечалось, что в сравнении с 2020 годом в 3,5 раза увеличилось число посещений россиянами медицинских организаций по вопросам здорового образа жизни.