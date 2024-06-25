США не планируют отправлять войска на Украину, утверждает Пентагон
Пентагон: США не планируют отправлять войска на Украину сейчас или в будущем
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США не планируют оправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, и это не изменится", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Райдер подчеркнул, что позиция президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина в этом вопрос остается "четкой".
Во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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