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Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2024
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Липецкая область
 
16:13 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/veterany-1955377969.html
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2024
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области
В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:13
2024-06-25T16:13
липецкая область
игорь артамонов
ветераны
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ЛИПЕЦК, 25 июн - РИА Новости. В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что памятная дата вводится для объединения и признания заслуг ветеранов-земляков, участвовавших и принимающих участие в настоящее время в военных конфликтах. "Надо чаще рассказывать о подвигах воинов, отстаивающих интересы Отечества и нашу независимость. Молодежь должна воспитываться на таких примерах доблести. Памятная дата поможет проводить данную работу более масштабно", – считает Артамонов. По словам главы региона, дополнительных финансовых средств для реализации законопроекта не потребуется, так как он будет реализован в рамках соответствующей региональной госпрограммы.
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игорь артамонов, ветераны
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ветераны

Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 июн - РИА Новости. В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что памятная дата вводится для объединения и признания заслуг ветеранов-земляков, участвовавших и принимающих участие в настоящее время в военных конфликтах.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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"Надо чаще рассказывать о подвигах воинов, отстаивающих интересы Отечества и нашу независимость. Молодежь должна воспитываться на таких примерах доблести. Памятная дата поможет проводить данную работу более масштабно", – считает Артамонов.
По словам главы региона, дополнительных финансовых средств для реализации законопроекта не потребуется, так как он будет реализован в рамках соответствующей региональной госпрограммы.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВетераны
 
 
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