https://ria.ru/20240625/veterany-1955377969.html
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2024
Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области
В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:13
2024-06-25T16:13
2024-06-25T16:13
липецкая область
игорь артамонов
ветераны
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ЛИПЕЦК, 25 июн - РИА Новости. В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что памятная дата вводится для объединения и признания заслуг ветеранов-земляков, участвовавших и принимающих участие в настоящее время в военных конфликтах. "Надо чаще рассказывать о подвигах воинов, отстаивающих интересы Отечества и нашу независимость. Молодежь должна воспитываться на таких примерах доблести. Памятная дата поможет проводить данную работу более масштабно", – считает Артамонов. По словам главы региона, дополнительных финансовых средств для реализации законопроекта не потребуется, так как он будет реализован в рамках соответствующей региональной госпрограммы.
https://ria.ru/20240621/artamonov-1954587121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, ветераны
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ветераны
ЛИПЕЦК, 25 июн - РИА Новости. В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что памятная дата вводится для объединения и признания заслуг ветеранов-земляков, участвовавших и принимающих участие в настоящее время в военных конфликтах.
"Надо чаще рассказывать о подвигах воинов, отстаивающих интересы Отечества и нашу независимость. Молодежь должна воспитываться на таких примерах доблести. Памятная дата поможет проводить данную работу более масштабно", – считает Артамонов
.
По словам главы региона, дополнительных финансовых средств для реализации законопроекта не потребуется, так как он будет реализован в рамках соответствующей региональной госпрограммы.