https://ria.ru/20240625/veterany-1955377969.html

Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области

Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области - РИА Новости, 25.06.2024

Ветеранов боевых действий будут чествовать 1 июля в Липецкой области

В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:13

2024-06-25T16:13

2024-06-25T16:13

липецкая область

игорь артамонов

ветераны

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ЛИПЕЦК, 25 июн - РИА Новости. В Липецкой области 1 июля станет Днем чествования ветеранов боевых действий, соответствующий законопроект утвердили во вторник региональные парламентарии, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что памятная дата вводится для объединения и признания заслуг ветеранов-земляков, участвовавших и принимающих участие в настоящее время в военных конфликтах. "Надо чаще рассказывать о подвигах воинов, отстаивающих интересы Отечества и нашу независимость. Молодежь должна воспитываться на таких примерах доблести. Памятная дата поможет проводить данную работу более масштабно", – считает Артамонов. По словам главы региона, дополнительных финансовых средств для реализации законопроекта не потребуется, так как он будет реализован в рамках соответствующей региональной госпрограммы.

https://ria.ru/20240621/artamonov-1954587121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, ветераны