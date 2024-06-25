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"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 25.06.2024 (обновлено: 15:58 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955371336.html
"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России
"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 25.06.2024
"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России
США разрешили ВСУ наносить удары по территории России для эскалации конфликта, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:55
2024-06-25T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США разрешили ВСУ наносить удары по территории России для эскалации конфликта, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй", устраивай хаос", — сказал он. По его мнению, крупный военно-промышленный комплекс заинтересован в разрастании конфликта, так как это всегда приносит огромные прибыли. ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины
"Состояние отчаяния". В Британии высказались об ударах ВСУ по России

Крук: США разрешили ВСУ наносить удары по РФ для эскалации конфликта

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США разрешили ВСУ наносить удары по территории России для эскалации конфликта, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Знаете, в состоянии отчаяния… А я говорю о конкретном классе в США, поскольку американцы как таковые, как и европейцы, думаю, не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. Но в Америке есть те, кто отчаянно хочет сохранить гегемонию. И для этого видят только один, привычный им путь: "разделяй и властвуй", устраивай хаос", — сказал он.
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Американский офицер испугался возмездия России за удар по Севастополю
Вчера, 12:37
По его мнению, крупный военно-промышленный комплекс заинтересован в разрастании конфликта, так как это всегда приносит огромные прибыли.

ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным, получили более чем 151 человек, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей.
В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.
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