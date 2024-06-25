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Зеленский рассмотрит петицию против повышения тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 25.06.2024
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15:50 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955369583.html
Зеленский рассмотрит петицию против повышения тарифов на электроэнергию
Зеленский рассмотрит петицию против повышения тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 25.06.2024
Зеленский рассмотрит петицию против повышения тарифов на электроэнергию
Петиция с требованием запретить повышать тарифы на электроэнергию на Украине набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:50
2024-06-25T15:50
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петиция с требованием запретить повышать тарифы на электроэнергию на Украине набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским. Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского в начале июня и уже набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара).
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский рассмотрит петицию против повышения тарифов на электроэнергию

Зеленский рассмотрит петицию о запрете повышать тарифы на электроэнергию

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Петиция с требованием запретить повышать тарифы на электроэнергию на Украине набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения Владимиром Зеленским.
Петиция была зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского в начале июня и уже набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за киловатт-час (0,07 доллара) до 4,32 гривны (0,11 доллара).
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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