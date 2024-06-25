https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357559.html
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения
В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:30
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе проведения специальной военной операции были получены документы главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения
МО РФ: документы СБУ подтверждают интерес Киева к оружию массового поражения