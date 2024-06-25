https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357559.html

В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения

В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения - РИА Новости, 25.06.2024

В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения

В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:30

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе проведения специальной военной операции были получены документы главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь кириллов, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)