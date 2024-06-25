Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357559.html
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения - РИА Новости, 25.06.2024
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения
В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:30
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152037/98/1520379860_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_4f662ccbed21796fcd6176002f236f07.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе проведения специальной военной операции были получены документы главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152037/98/1520379860_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20c789ec842985f043184a5bac3b9d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кириллов, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о документах СБУ об оружии массового поражения

МО РФ: документы СБУ подтверждают интерес Киева к оружию массового поражения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В ходе СВО были получены документы СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения, сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе проведения специальной военной операции были получены документы главного следственного управления СБУ, подтверждающие заинтересованность киевского режима в продолжении работ с оружием массового поражения", - сказал Кириллов.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России
20 июня, 21:35
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала