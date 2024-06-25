https://ria.ru/20240625/ukraina-1955345101.html

Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине

Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине - РИА Новости, 25.06.2024

Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине

Россия готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:41

2024-06-25T14:41

2024-06-25T14:53

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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Россия готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы готовы разговаривать, готовы разговаривать на равноправной основе, а не на основе того, что нам подсовывают в качестве ультиматума", - сказал Лавров белорусским студентам, отвечая на вопрос о международной конференции по Украине в Швейцарии.Он добавил, что Россия признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности "посиделок", если Москва не участвует в такого рода встречах.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, в мире, сергей лавров