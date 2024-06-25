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Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 25.06.2024 (обновлено: 14:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955345101.html
Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине
Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине
Россия готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:41
2024-06-25T14:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Россия готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы готовы разговаривать, готовы разговаривать на равноправной основе, а не на основе того, что нам подсовывают в качестве ультиматума", - сказал Лавров белорусским студентам, отвечая на вопрос о международной конференции по Украине в Швейцарии.Он добавил, что Россия признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности "посиделок", если Москва не участвует в такого рода встречах.Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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россия, украина, в мире, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров
Лавров назвал условие, при котором Россия будет разговаривать об Украине

Лавров: Россия готова разговаривать об Украине на равноправной основе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Россия готова разговаривать по теме Украины, но не на ультимативной основе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы готовы разговаривать, готовы разговаривать на равноправной основе, а не на основе того, что нам подсовывают в качестве ультиматума", - сказал Лавров белорусским студентам, отвечая на вопрос о международной конференции по Украине в Швейцарии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Он добавил, что Россия признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности "посиделок", если Москва не участвует в такого рода встречах.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Ранее в июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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14 июня, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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