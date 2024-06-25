https://ria.ru/20240625/ukraina-1955330431.html
Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России
Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России - РИА Новости, 25.06.2024
Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России
Украина начинает проходить через трагическое осознание своих ошибок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:11
2024-06-25T14:11
2024-06-25T14:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
алексей оверчук
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина начинает проходить через трагическое осознание своих ошибок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Скажу только, что Украина, наверное, начинает проходить через трагический процесс осознания своих ошибок, и об этом можно отдельно много говорить", - сказал Оверчук, выступая на форуме "Примаковские чтения". При этом он отметил, что такой же процесс, вероятно, завершается в Грузии, все больше осознающей себя независимым государством и не желающей быть плацдармом для проецирования угроз против России.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, алексей оверчук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Оверчук, В мире
Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России
Оверчук: Украина начинает проходить через трагическое осознание своих ошибок