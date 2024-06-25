https://ria.ru/20240625/ukraina-1955330431.html

Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России

Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России - РИА Новости, 25.06.2024

Украина начинает осознавать свои ошибки, считает вице-премьер России

Украина начинает проходить через трагическое осознание своих ошибок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:11

2024-06-25T14:11

2024-06-25T14:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

алексей оверчук

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украина начинает проходить через трагическое осознание своих ошибок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Скажу только, что Украина, наверное, начинает проходить через трагический процесс осознания своих ошибок, и об этом можно отдельно много говорить", - сказал Оверчук, выступая на форуме "Примаковские чтения". При этом он отметил, что такой же процесс, вероятно, завершается в Грузии, все больше осознающей себя независимым государством и не желающей быть плацдармом для проецирования угроз против России.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

украина

россия

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Кирилл Волков

украина, россия, алексей оверчук, в мире