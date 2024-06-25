https://ria.ru/20240625/ukraina-1955330232.html

В Одесской области задержали около 50 уклонистов

В Одесской области задержали около 50 уклонистов - РИА Новости, 25.06.2024

В Одесской области задержали около 50 уклонистов

Сотрудники СБУ перехватили в Одесской области микроавтобусы с 47 военнообязанными мужчинами, которые хотели нелегально перейти границу, сообщает во вторник... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:11

2024-06-25T14:11

2024-06-25T14:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сотрудники СБУ перехватили в Одесской области микроавтобусы с 47 военнообязанными мужчинами, которые хотели нелегально перейти границу, сообщает во вторник региональное отделение спецслужбы. "В Одесской области СБУ блокировала масштабную схему переправки уклонистов через государственную границу. Дельцы планировали переправить почти сотню уклонистов. Оперативники СБУ 21 июня задокументировали попытку переправки через госграницу первой партии уклонистов. В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами", - говорится в сообщении, опубликованном в управлении СБУ в Одесской области. В свою очередь, как сообщает госбюро расследований Украины, остальные 53 уклониста не успели добраться до точки сбора. По данным следствия, схему организовал житель Одесской области, который привлек нескольких подельников, в том числе, правоохранителя, который консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе. За услуги мужчины, желающие сбежать от мобилизации, платили от 5 тысяч до 18,5 тысячи долларов. В настоящее время участники группировки задержаны по обвинению в "Организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины