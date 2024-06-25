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В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 25.06.2024 (обновлено: 12:21 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html
В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине
В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине
Предстоящий в июле саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:10
2024-06-25T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предстоящий в июле саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. "Думаю, что на саммите должно быть принято серьезное решение, в том числе по Украине. Потому что если не будут приняты серьезные решения по Украине, саммит будет бесполезным", - заявил Жовква в интервью агентству Рейтер. При этом он не уточнил, что именно подразумевает под такого рода решением. Жовква отметил, что решение потребует согласия всех стран-членов НАТО. Он предположил, что консенсус будет достигнут в последний день перед саммитом.В понедельник помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе. Он отметил, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению Киевом ряда необходимых реформ. Журналист американского журнала National Interest Ставрос Атламазоглу писал, что крайне маловероятно, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на предстоящем саммите альянса. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html
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в мире, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО
В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине

Замглавы офиса Зеленского: саммит НАТО будет бесполезным без решений по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предстоящий в июле саммит НАТО будет бесполезен, если на нем не будут приняты конкретные решения по Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Думаю, что на саммите должно быть принято серьезное решение, в том числе по Украине. Потому что если не будут приняты серьезные решения по Украине, саммит будет бесполезным", - заявил Жовква в интервью агентству Рейтер. При этом он не уточнил, что именно подразумевает под такого рода решением. Жовква отметил, что решение потребует согласия всех стран-членов НАТО. Он предположил, что консенсус будет достигнут в последний день перед саммитом.
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В понедельник помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США ожидают, что по итогам предстоящего в июле вашингтонского саммита НАТО будет принято положительное решение о будущем членстве Украины в Евросоюзе. Он отметил, что ясность относительно перспектив Украины в ЕС позволит "проложить четкий мост" для вступления в НАТО, что, среди прочего, подразумевает обязательства по проведению Киевом ряда необходимых реформ.
Журналист американского журнала National Interest Ставрос Атламазоглу писал, что крайне маловероятно, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на предстоящем саммите альянса.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
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