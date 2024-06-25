На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного
Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому депутату Тищенко
© Фото : Государственное бюро расследованийОбыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
© Фото : Государственное бюро расследований
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому парламентарию Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего, сообщает госбюро расследований страны в Telegram-канале.
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"По материалам госбюро расследований, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.
По материалам следствия, 20 июня группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Как утверждают правоохранители, установлено, что группа лиц нанесла потерпевшему телесные повреждения с применением физической силы и спецсредств. Депутату вменяют статью уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Как сообщает офис генпрокурора, согласовано ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По данным украинского издания Zaxid.net, речь идет о бывшем военнослужащем Дмитрии Павлове.
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