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На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного - РИА Новости, 25.06.2024
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10:41 25.06.2024 (обновлено: 12:34 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955250884.html
На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного
На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного
Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому парламентарию Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего, сообщает... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:41
2024-06-25T12:34
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому парламентарию Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего, сообщает госбюро расследований страны в Telegram-канале. "По материалам госбюро расследований, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро. По материалам следствия, 20 июня группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Как утверждают правоохранители, установлено, что группа лиц нанесла потерпевшему телесные повреждения с применением физической силы и спецсредств. Депутату вменяют статью уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Как сообщает офис генпрокурора, согласовано ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По данным украинского издания Zaxid.net, речь идет о бывшем военнослужащем Дмитрии Павлове.
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в мире, украина, днепр (город), днепропетровск, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепр (город), Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
На Украине заподозрили депутата Рады в похищении бывшего военного

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому депутату Тищенко

© Фото : Государственное бюро расследованийОбыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Государственное бюро расследований
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения украинскому парламентарию Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего, сообщает госбюро расследований страны в Telegram-канале.
«
"По материалам госбюро расследований, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро.
По материалам следствия, 20 июня группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ. Как утверждают правоохранители, установлено, что группа лиц нанесла потерпевшему телесные повреждения с применением физической силы и спецсредств. Депутату вменяют статью уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Как сообщает офис генпрокурора, согласовано ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По данным украинского издания Zaxid.net, речь идет о бывшем военнослужащем Дмитрии Павлове.
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В миреУкраинаДнепр (город)ДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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