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Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры - РИА Новости, 25.06.2024
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16:22 25.06.2024 (обновлено: 17:46 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/turtsiya-armeniya-1955381178.html
Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры
Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры - РИА Новости, 25.06.2024
Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, стороны обсудили региональные вопросы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:22
2024-06-25T17:46
в мире
турция
армения
хакан фидан
арарат мирзоян
анкара (провинция)
серж саргсян
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, стороны обсудили региональные вопросы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. "Сегодня (25 июня - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.В МИД Армении подтвердили информацию о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств, отметив, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся последовательного диалога между двумя странами, а также региональных развитий. "Министры затронули процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией, реализацию договоренностей", - заявили в армянском МИД.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.Процесс нормализации армянско-турецких отношений начался осенью 2008 года по инициативе тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы, пока не будет разрешен карабахский конфликт. В апреле 2010 года Саргсян приостановил процесс ратификации армянско-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, в 2015 году глава государства отозвал протоколы из парламента, а в 2018 году Саргсян их аннулировал. Он заявил, что Армения сделала всё, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армянско-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953258562.html
https://ria.ru/20240618/politika-1953825795.html
турция
армения
анкара (провинция)
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в мире, турция, армения, хакан фидан, арарат мирзоян, анкара (провинция), серж саргсян
В мире, Турция, Армения, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян, Анкара (провинция), Серж Саргсян
Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры

Главы МИД Турции и Армении по телефону обсудили региональные вопросы

© AP Photo / Bilal HusseinМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, стороны обсудили региональные вопросы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Сегодня (25 июня - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы", - сообщил собеседник агентства.
В МИД Армении подтвердили информацию о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств, отметив, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся последовательного диалога между двумя странами, а также региональных развитий. "Министры затронули процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией, реализацию договоренностей", - заявили в армянском МИД.
Церемония открытия армяно-американских учений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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16 июня, 17:08
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Процесс нормализации армянско-турецких отношений начался осенью 2008 года по инициативе тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы, пока не будет разрешен карабахский конфликт. В апреле 2010 года Саргсян приостановил процесс ратификации армянско-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, в 2015 году глава государства отозвал протоколы из парламента, а в 2018 году Саргсян их аннулировал. Он заявил, что Армения сделала всё, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армянско-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
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18 июня, 22:38
 
В миреТурцияАрменияХакан ФиданАрарат МирзоянАнкара (провинция)Серж Саргсян
 
 
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