https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955390472.html
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой - РИА Новости, 25.06.2024
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой
Житель турецкой провинции Бурса устроил крупный пожар, пытаясь сжечь фотографии с бывшей возлюбленной, сообщает газета Bursada Bugün. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:44
2024-06-25T16:44
2024-06-25T18:00
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СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Житель турецкой провинции Бурса устроил крупный пожар, пытаясь сжечь фотографии с бывшей возлюбленной, сообщает газета Bursada Bugün. По данным издания, мужчина расстался с девушкой и решил сжечь совместные с ней фотографии на пустыре в районе Османгази. Однако опечаленный разлукой турок переусердствовал и оказался в дыму из-за случайно начатого пожара: горела трава и кусты вокруг. Жители района вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые смогли ликвидировать возгорание. В связи с инцидентом начато расследование.
https://ria.ru/20240128/gigiena-1923980871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бурса (провинция), турция
В мире, Бурса (провинция), Турция
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой
Bursada Bugn: житель Турции устроил пожар, желая сжечь фото бывшей возлюбленной