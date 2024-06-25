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Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой - РИА Новости, 25.06.2024
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16:44 25.06.2024 (обновлено: 18:00 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/turtsiya-1955390472.html
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой - РИА Новости, 25.06.2024
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой
Житель турецкой провинции Бурса устроил крупный пожар, пытаясь сжечь фотографии с бывшей возлюбленной, сообщает газета Bursada Bugün. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:44
2024-06-25T18:00
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СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Житель турецкой провинции Бурса устроил крупный пожар, пытаясь сжечь фотографии с бывшей возлюбленной, сообщает газета Bursada Bugün. По данным издания, мужчина расстался с девушкой и решил сжечь совместные с ней фотографии на пустыре в районе Османгази. Однако опечаленный разлукой турок переусердствовал и оказался в дыму из-за случайно начатого пожара: горела трава и кусты вокруг. Жители района вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые смогли ликвидировать возгорание. В связи с инцидентом начато расследование.
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бурса (провинция)
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в мире, бурса (провинция), турция
В мире, Бурса (провинция), Турция
Житель Турции случайно устроил крупный пожар после расставания с девушкой

Bursada Bugn: житель Турции устроил пожар, желая сжечь фото бывшей возлюбленной

© Кадр видео из соцсетейМесто пожара в турецкой провинции Бурса, устроенного турком, пытавшимся сжечь фотографии с бывшей возлюбленной. 25 июня 2024
Место пожара в турецкой провинции Бурса, устроенного турком, пытавшимся сжечь фотографии с бывшей возлюбленной. 25 июня 2024
© Кадр видео из соцсетей
Место пожара в турецкой провинции Бурса, устроенного турком, пытавшимся сжечь фотографии с бывшей возлюбленной. 25 июня 2024
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 июн - РИА Новости. Житель турецкой провинции Бурса устроил крупный пожар, пытаясь сжечь фотографии с бывшей возлюбленной, сообщает газета Bursada Bugün.
По данным издания, мужчина расстался с девушкой и решил сжечь совместные с ней фотографии на пустыре в районе Османгази. Однако опечаленный разлукой турок переусердствовал и оказался в дыму из-за случайно начатого пожара: горела трава и кусты вокруг.
Жители района вовремя заметили огонь и вызвали пожарных, которые смогли ликвидировать возгорание. В связи с инцидентом начато расследование.
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В миреБурса (провинция)Турция
 
 
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